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Жизнь

Сибирский священник Чертков рассказал, что крест делает с водой на Крещение

В Кемеровской области настоятель храма святителя Николая священник Алексей Чертков предостерег жителей от суеверий в крещенскую ночь, сообщает «Кузбасс».

Крест в купеле. Крещение.
Крест в купеле. Крещение.
tyazhin.ru.

Священник отметил, что 19 января во всех храмах совершается Великое освящение воды, чтобы верующие могли «взять святыню домой и употреблять ее во исцеление души и тела».

«Важно помнить, что крещенская вода — Божий дар людям, поэтому наливать ее нужно в храме в чистую емкость. Обычно она хранится в подобающем для святыни месте, желательно у святых икон. В течение года святая вода не портится и сохраняет целебные свойства», — подчеркнул Чертков.

Водой можно окроплять дома и домашних животных, пить натощак и помазываться во время болезни, а также освящать пищу и различные вещи.

Крещение-2021 в Барнауле.
Крещение-2021 в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

«Следует знать, что освященной является только вода, взятая в храме. Существует суеверие, что в день Крещения вся вода в мире освящается сама по себе. Это неверно. Освященная вода — та, в которую священник с молитвой опустил крест», — предупредил Чертков.

Он также напомнил, что купаться в проруби, называемой «иорданью», следует не всем — людям со слабым здоровьем и хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом.

При этом, добавил он, ошибочно думать, что после крещенского купания человек очищается от грехов. Для этого необходимо искренне раскаяться и получить от священника благословение.

В Барнауле после службы в Знаменском монастыре процессия во главе с митрополитом Сергием проследовала крестным ходом к купели на реке Обь.

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