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Здоровье

150 тяжелобольных детей получат помощь в Алтайском крае

В Алтайском крае распределили средства на помощь детям с различными тяжелыми диагнозами. Накануне в регионе прошло заседание попечительского совета марафона «Поддержим ребенка», сообщила пресс-службе правительства региона.

Капельница. Лечение.
Капельница. Лечение.
pixabay.com.

1,6 млн рублей направят на приобретение диспорта для реабилитации детей с церебральным параличом спастической формы, проходящих лечение в краевых детских психоневрологических клиниках. Препарат помогает нормализовать повышенный тонуса мышц.

Для психоневрологического диспансера на 400 тыс. рублей купят комплект оборудования для реабилитации пациентов с задержкой психического, речевого и моторного развития.

Для восьми детей с муковисцидозом приобретут ингаляционные приборы на сумму около 100 тыс. рублей, для 43 пациентов с фенилкетонурией купят низкобелковый заменитель муки — это их годовая потребность в специализированном продукте. Обойдется покупка почти в 300 тыс.

Кроме того, совет решил увеличить сумму выплат семьям, где ребенок с сахарным диабетом получил возможность установки инсулиновой помпы по квоте в одном из федеральных центров эндокринологии (12 таких семей). С июля они будут получать по 35 тыс. рублей.

На заседании рассмотрели и заявления от родителей с просьбами оказать финансовую помощь в оплате проезда до федеральных медицинских центров, куда направлены дети с онкологией, глухотой, энцефалопатией, СМА и другими тяжелыми заболеваниями.

Ранее Минздрав объявил большой конкурс на закупку лекарства для детей из Алтайского края с редкой болезнью.

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