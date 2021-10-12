У большинства переболевших ковидом появляются проблемы с психикой

Психика восстанавливается только у 30% пациентов, перенесших коронавирус, заявила в эфире «Первого канала» главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Она указала — среди выздоровевших очень много депрессивных состояний, в связи с чем «психиатры активно бьют тревогу».

«Только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию», — пояснила врач.

И добавила, что при этом неясно, сохраняется ли это навсегда, пишет «Росбалт».

Доктор призвала заниматься психологией и психиатрией, поскольку после ковида пациентам ставят очень много психиатрических диагнозов, которые требует серьезного лечения.

Ранее петь народные песни после ковида посоветовали в Роспотребнадзоре.

Их следует петь негромко, в удобной тональности.