12 октября 1°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

У большинства переболевших ковидом появляются проблемы с психикой

Психика восстанавливается только у 30% пациентов, перенесших коронавирус, заявила в эфире «Первого канала» главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Она указала — среди выздоровевших очень много депрессивных состояний, в связи с чем «психиатры активно бьют тревогу».

«Только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию», — пояснила врач.

И добавила, что при этом неясно, сохраняется ли это навсегда, пишет «Росбалт».

Доктор призвала заниматься психологией и психиатрией, поскольку после ковида пациентам ставят очень много психиатрических диагнозов, которые требует серьезного лечения.

Ранее петь народные песни после ковида посоветовали в Роспотребнадзоре.

Их следует петь негромко, в удобной тональности.

«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», — заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость