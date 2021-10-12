У большинства переболевших ковидом появляются проблемы с психикой

Она указала — среди выздоровевших очень много депрессивных состояний, в связи с чем «психиатры активно бьют тревогу».
«Только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию», — пояснила врач.
И добавила, что при этом неясно, сохраняется ли это навсегда, пишет «Росбалт».
Доктор призвала заниматься психологией и психиатрией, поскольку после ковида пациентам ставят очень много психиатрических диагнозов, которые требует серьезного лечения.
Ранее петь народные песни после ковида посоветовали в Роспотребнадзоре.
Их следует петь негромко, в удобной тональности.
«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», — заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.