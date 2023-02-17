У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

Семья Брюса Уиллиса написала в своем заявлении, что актеру поставили точный диагноз — лобно-височная деменция. Об сообщают РИА Новости.

Весной 2022 года семья уже сообщала о диагнозе афазия у актера. Это расстройство речи, один из первых признаков деменции, именно из-за него Уиллис приостановил свою карьеру. Актеру 67 лет.

Однако точный диагноз подтвердили только сейчас. По словам родных, деменция — жестокая болезнь, о которой многие могли и не слышать, но задеть она может любого.

Сегодня не существует способов лечения лобно-височной деменции. Семья Уиллиса надеется, что это изменится в ближайшие годы.

По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 50 млн людей с деменцией. Почти 60% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Ежегодно происходит около 10 млн новых случаев заболевания.

По прогнозам, общее число людей с деменцией составит около 82 млн человек в 2030 году и 152 млн — к 2050 году.

Риск развития деменции можно снизить, если регулярно заниматься физическими упражнениями, не курить, избегать вредного употребления алкоголя, контролировать свой вес, правильно питаться и поддерживать нормальные уровни кровяного давления, холестерина и сахара в крови.

Altapress.ru рекомендует ознакомиться с семью действиями, которые помогут снизить риск деменции без лекарств.