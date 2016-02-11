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Здоровье

У отравившихся алтайских школьников заподозрили аденовирус

В ситуацию с отравлением воспитанников интерната для сирот и детей без попечения родителей вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство проверит интернат и примет меры.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Глава региона Олег Хорохордин сообщил, что с подозрением на аденовирус в больнице находятся 23 воспитанника интерната.

По данным прокуратуры, дети находятся в инфекционном отделении республиканской больницы с подозрением на отравление. С 6 по 10 февраля 2020 года госпитализировано 25 детей.

Как уже писал altapress.ru, в учреждении провели дезинфекцию. Роспотребнадзор заявил, что дети отравились национальными блюдами на празднике «Чага Байрам».

Что такое аденовирус

Аденовирусные инфекции относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеть можно в любое время года, но чаще в осенне-зимний период.

При аденовирусных инфекциях поднимается температура, воспаляются слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также увеличиваются лимфатические узлы. Заболевание, как правило, начинается с появлением признаков интоксикации.

В организм вирус попадает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей, реже через кишечник или конъюнктиву.

Инфекция очень заразна.

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