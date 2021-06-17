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Здоровье

У половины привитых добровольцев вакциной «Вектора» спустя 9 месяцев не обнаружили антител

Почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не обнаружили антител, сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии (Новосибирск) «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцина "ЭпиВакКорона".
Вакцина "ЭпиВакКорона".
rospotrebnadzor.ru

«По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев», — рассказал Максютов.

Ранее главный врач московской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом, пишет Lenta.ru. По его словам, за период с 30 декабря 2020 года в больницу попали 136 пациентов, которые заболели COVID-19 после вакцинации.

Главврач отметил — большинство из них успели получить только один компонент вакцины.

Российские вакцины

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека.

После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

В России произведено более 3 млн доз этой вакцины.

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