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Здоровье

В ковидный госпиталь, где был Путин, попали 136 привитых от коронавируса пациентов

В больницу в Коммунарке попали 136 пациентов, которые заразились коронавирусом после вакцинации, рассказал главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко, сообщает «Интерфакс».

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

По его словам, большинство заболевших поставили лишь первый компонент вакцины.

Проценко напомнил — у вакцинированных пациентов заболевание даже в случае его наличия протекает легче, пишет bfm.ru.

Ранее Денис Проценко пожаловался на то, что лечить ковид стало сложнее. Вирус, вызывающий COVID-19, мутировал за последние полтора года, что отражается на успехах в лечении осложнений заболевания.

По его мнению, о мутировании свидетельствует то, что в последнее время уже проверенные методы лечения, например, цитокинового шторма в отдельных случаях не работают.

В ноябре 2020-го Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса в России. В марте прошлого года у главврача был диагностирован коронавирус нового типа. Но Проценко перенес болезнь на рабочем месте.

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