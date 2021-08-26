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Здоровье

У россиянина начались панические атаки после просмотра новостей Первого канала

Житель Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал иск к Первому каналу о компенсации морального вреда и убытков из-за того, что у него начались проблемы с ментальным здоровьем после просмотра новостей телеканала.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Мужчина требует возместить ему 10,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мирзоев рассказал, что 3 февраля ему пришлось обратиться к психологу из-за того, что у него появились панические атаки и навязчивые мысли. Он связал это с просмотром новостей Первого канала, большинство из которых — негативные.

Мирзоев вычислил, что 78,2% от общего количества новостных публикаций посвящены преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам.

По его словам, Первый канал причинил ему нравственные страдания, поэтому он просит выплатить ему 10 млн рублей компенсации морального вреда и возместить 500 тыс. рублей за услуги психолога.

Иск передан в производство судье Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, пишет polit.ru.

В феврале врачи Санкт-Петербурга сообщили, что за время пандемии ковида жители России стали чаще страдать тревожными и депрессивными расстройствами.

В разных регионах показатель вырос с 10% до 30%.

Ранее актер Иван Охлобыстин предложил закрыть Первый канал и «вторую кнопку».

«Первый канал стесняюсь смотреть, второй тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали», — заявил он.

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