У россиянина начались панические атаки после просмотра новостей Первого канала

Мужчина требует возместить ему 10,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Мирзоев рассказал, что 3 февраля ему пришлось обратиться к психологу из-за того, что у него появились панические атаки и навязчивые мысли. Он связал это с просмотром новостей Первого канала, большинство из которых — негативные.
Мирзоев вычислил, что 78,2% от общего количества новостных публикаций посвящены преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам.
По его словам, Первый канал причинил ему нравственные страдания, поэтому он просит выплатить ему 10 млн рублей компенсации морального вреда и возместить 500 тыс. рублей за услуги психолога.
Иск передан в производство судье Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, пишет polit.ru.
В феврале врачи Санкт-Петербурга сообщили, что за время пандемии ковида жители России стали чаще страдать тревожными и депрессивными расстройствами.
В разных регионах показатель вырос с 10% до 30%.
Ранее актер Иван Охлобыстин предложил закрыть Первый канал и «вторую кнопку».
«Первый канал стесняюсь смотреть, второй тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали», — заявил он.