У российской певицы Наталии Власовой остановилось сердце во время операции

У певицы остановилось сердце и отказали почки на операционном столе, сообщает Starhit.

Исполнительница неожиданно для всех оказалась в больнице. Ей диагностировали отек легких, а 25 апреля сделали сложную операцию на сердце.

После коронарного шунтирования артистку подключили в ИВЛ — дышать самостоятельно певица не могла. По словам источника, сама операция прошла сложно.

Во время медицинского вмешательства врачи остановили сердце певицы, из-за чего у нее упало кровяное давление и отказали почки.

Сейчас состояние девушки оставляет желать лучшего: она лежит в медикаментозной коме в реанимации.

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