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Здоровье

У жителей Алтайского края обнаружили свиной и гонконгский грипп

В Алтайском крае с 16 по 22 декабря Роспотребнадзором было зафиксировано 19 900 тысяч случаев заболевания ОРВИ, сообщает «Политсибру». Среди них были случаи заболевания свиным и гонконгским гриппом.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
СС0

Специалисты зафиксировали четыре случая гриппа (В, А/H1N1/2009, А/H3N2/). Штаммы указывают, что это гонконгский и свиной грипп.

Также врачи выявили циркуляцию вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, аденовирусы).

73,8% заболевших — это дети возрастом до 14 лет.

Вакцинация в крае против гриппа завершена. От вирусов гриппа привились 1 млн человек — это почти 50% от общего населения региона.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ и соблюдать принципы здорового образа жизни, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями.

Профилактикой послужат влажная уборка с дезинфицирующими средствами, сеансы проветривания, соблюдение температурного режима в помещениях и личной гигиены.

При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и не посещать рабочее место или детский коллектив.

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