У жителей Алтайского края обнаружили свиной и гонконгский грипп

Специалисты зафиксировали четыре случая гриппа (В, А/H1N1/2009, А/H3N2/). Штаммы указывают, что это гонконгский и свиной грипп.
Также врачи выявили циркуляцию вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, аденовирусы).
73,8% заболевших — это дети возрастом до 14 лет.
Вакцинация в крае против гриппа завершена. От вирусов гриппа привились 1 млн человек — это почти 50% от общего населения региона.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ и соблюдать принципы здорового образа жизни, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями.
Профилактикой послужат влажная уборка с дезинфицирующими средствами, сеансы проветривания, соблюдение температурного режима в помещениях и личной гигиены.
При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и не посещать рабочее место или детский коллектив.