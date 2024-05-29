У жителя Подмосковья обнаружили ленточных червей после обеда экзотическим мясом

29-летнего мужчину доставили в больницу на жалобы в животе. Житель не мог есть, у него сразу же возникала рвота и боли в голове.
Компьютерная томография показала несколько крупных образований в печени мужчины, один из которых мог лопнуть. Паразитологи обнаружили, что это эхинококковые кисты, которые содержат в себе яйца паразитов ленточных червей.
Мужчина чудом остался жив и обратился к врачам не сразу. Ему провели экстренную операцию, которая длилась более трех часов с благоприятным исходом. Причина заражения — мясо неизвестного животного, который житель Подмосковья попробовал в своей поездке. Теперь мужчина восстанавливается.
Ранее так же сообщалось о паразитах в мозгах у шести членов семьи в США, которые пробовали медвежатину.
Екатерина Коваленко
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