Участники «Дома-2» выходят в телеэфир в условиях карантина на Сейшелах

Одна из площадок реалити-шоу «Дом-2» телеканала ТНТ — местечко на Сейшельских островах. Именно там сейчас находятся участники телепроекта. На днях местные полицейские приехали на площадку телепроекта и объвили там карантин на месяц — коронавирус добрался и до этого райского местечка.

Как говорят участники, телепроекта, местные полицейские им испортили отдых.

Участник проекта Иосиф Оганесян рассказал пользователям, что карантин изрядно нарушил их планы. Степа Меньщиков тоже сообщил подписчикам, что они вынуждены изменить свои планы, пишет life-dom2.su.

«А в Москве не закрывают на карантин?», «Сколько боролись с Дом 2, не могли его закрыть. А тут коронавирус решил все проблемы», — язвят зрители.

Спасателей, которые составляют «компанию» участникам телепроекта, выселили на закрытое судно. Но условия там вполне подходящие. Полиция рекомендовала спасателям месяц не выходить на работу.

Беременный десант

На острове, где проходят «шейсельские съемки» телепроекта, сейчас находятся несколько беременных участниц реалити — Саша Черно и Ольга Рапунцель. Они начали жаловаться, что могут не выехать обратно через две недели и даже рожать придется там, но всерьез это воспринимали не все.

Туристы

Между тем десятки россиян застряли в аэропорту на Сейшельских островах, потому что авиакомпания, которая должна была доставить их домой, не может получить разрешение на пересадку в Абу-Даби, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Арабские Эмираты запретили транзит в своих аэропортах из-за коронавируса.

По имеющейся информации, перевозчик не предлагает альтернатив и не планирует рейсов с Сейшел в ближайшее время, сообщает Газета.Ru.

Закрытое небо

27 марта Россия полностью прекратила международное регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Такое решение принял президиум координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, большинство стран закрывают свое воздушное сообщение и ограничивают въезд иностранцев.

«В ряде стран такие меры были приняты без предварительного уведомления авиационных властей России и введения временного режима для вывоза пассажиров. В этих условиях получение разрешений на организацию вывозных рейсов крайне проблематично», — говорится в сообщении Росавиации.

Ведомство настоятельно рекомендует воздержаться от полетов за рубеж в настоящее время.