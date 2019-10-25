Ученые на бедной Эмме показали, как будет выглядеть человек после 20 лет работы в офисе

Британские ученые создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. Таким образом они хотели показать жуткие последствия сидячей работы, пишут РИА Новости.

Эмма после 20 лет в офисе.

Специалисты провели опрос более трех тысяч офисных работников из Франции, Германии и Великобритании и выяснили, от чего те страдают чаще всего. В числе наиболее распространенных жалоб: боли в спине, глазах, мигрени, увеличение веса и недомогания.

На основе этих данных исследователи создали восковую фигуру по имени Эмма, назвав ее «коллегой будущего».

Эмма страдает от нарушения осанки, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока, раздражением глаз. У нее слабые мышцы, сыпь на руках и опухшие запястья, бледная кожа желтоватого оттенка из-за отсутствия естественного освещения.

Кроме того, у нее повышенный индекс массы и тела, а из-за плохого качества воздуха в помещении волосатые уши и нос.

Один из авторов проекта Уильям Хайэм подчеркнул, что людям необходимо проводить меньше времени за мониторами, делать регулярные перерывы, меньше сидеть, больше вставать и ходить.

«Для Эммы уже слишком поздно. <…> Но те, кто работает в офисе сейчас, могут сделать очень много для того, чтобы улучшить свою жизнь», — заключил он.

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