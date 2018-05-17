Ученые нашли неожиданную опасность для здоровья из-за низкой зарплаты

Долговременное исследование проводилось с шестью тысячами жителей Англии, родившимися с 1902 по 1943 годы. Как в ходе эксперимента были выявлены возможные социально-экономические факторы, которые могут повлиять появления сенильной деменции — нейродегенеративного заболевания, проявляющегося в старческом возрасте.

По данным британских ученых, люди, родившиеся позже 1926 года, сильнее различаются между собой по уровню доходов, чем родившиеся раньше. Тогда исследователи обратили внимание на то, что чем выше доход у человека, тем сильнее снижается риск развития слабоумия. При этом малоимущие пожилые англичане, участвующие в исследовании, сильнее страдали от нейродегенеративных заболеваний.

Ученые нашли объяснение этого явления в том, что наличие средств к существованию позволяет людям быть более социально активными, что сохраняет их когнитивные функции (память, умственная работоспособность и т.д.) в течение долгого времени.