Ученые назвали 7 главных симптомов рака

- Внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.
- «Необъяснимое» кровотечение,
- Утолщение (или комок) в груди или в другом месте,
- Трудности при глотании,
- Изменение цвета и (или) размера родинки.
- Тяжелый кашель с хрипотой.
- Долго не заживающая рана.
По данным центра, 40% случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.
Напомним, ученые из противоракового центра Алтайского госуниверситета, созданного совместно с коллегами из США, разрабатывают уникальную технологию, с помощью которым медики смогут диагностировать раковые заболевания на ранней стадии и вылечивать их.