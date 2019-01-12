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Здоровье
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Ученые назвали 7 главных симптомов рака

Лондонский онкологического центра Макмиллан перечислил симптомы, при которых следует незамедлительно обращаться к врачам, передает «Российская газета».

Медицина
Медицина
СС0
  • Внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.
  • «Необъяснимое» кровотечение,
  • Утолщение (или комок) в груди или в другом месте,
  • Трудности при глотании,
  • Изменение цвета и (или) размера родинки.
  • Тяжелый кашель с хрипотой.
  • Долго не заживающая рана.

По данным центра, 40% случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

Напомним, ученые из противоракового центра Алтайского госуниверситета, созданного совместно с коллегами из США, разрабатывают уникальную технологию, с помощью которым медики смогут диагностировать раковые заболевания на ранней стадии и вылечивать их.

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