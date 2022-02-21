Ученые назвали группу крови, у носителей которой самый «сильный иммунитет»

Люди с четвертой группой — самые здоровые, считают ученые: в 92% случаев интерферон у них продуцировался хорошо.
Среди носителей первой и третьей групп крови этот показатель составил 80% и 91% соответственно.
Носители второй группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других предрасположены к острым респираторным инфекциям.
Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса.
А ранее сообщалось, что люди, имеющие вторую и четвертую группу крови, более подвержены заболеванию COVID-19, а с первой и третьей имеют меньше шансов заболеть.