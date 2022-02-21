21 февраля -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Ученые назвали группу крови, у носителей которой самый «сильный иммунитет»

Исследователи определили группу крови, у обладателей которой повышенная способность продуцировать интерферон при вирусной инфекции, сообщает «Экономика сегодня». Оказалось, что носители первой, третьей и четвертой групп крови отличаются более сильным иммунитетом.

Анализ крови.
Анализ крови.
pexels.com

Люди с четвертой группой — самые здоровые, считают ученые: в 92% случаев интерферон у них продуцировался хорошо.

Среди носителей первой и третьей групп крови этот показатель составил 80% и 91% соответственно.

Носители второй группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других предрасположены к острым респираторным инфекциям.

Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса.

А ранее сообщалось, что люди, имеющие вторую и четвертую группу крови, более подвержены заболеванию COVID-19, а с первой и третьей имеют меньше шансов заболеть.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость