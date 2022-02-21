Ученые назвали группу крови, у носителей которой самый «сильный иммунитет»

Исследователи определили группу крови, у обладателей которой повышенная способность продуцировать интерферон при вирусной инфекции, сообщает « Экономика сегодня ». Оказалось, что носители первой, третьей и четвертой групп крови отличаются более сильным иммунитетом.

Люди с четвертой группой — самые здоровые, считают ученые: в 92% случаев интерферон у них продуцировался хорошо.

Среди носителей первой и третьей групп крови этот показатель составил 80% и 91% соответственно.

Носители второй группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других предрасположены к острым респираторным инфекциям.

Интерфероны — белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса.

А ранее сообщалось, что люди, имеющие вторую и четвертую группу крови, более подвержены заболеванию COVID-19, а с первой и третьей имеют меньше шансов заболеть.