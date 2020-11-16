Ученые назвали натуральные продукты, которые подавляют коронавирус

Ученые основывались на том, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека. В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.
Специалисты установили, что черноплодная рябина на 97% подавляла активность SARS-СoV-2. Еще лучше — вируса гриппа.
Также до 80% патогенов ковида подавляет гранатовый сок. Другие натуральные соки и зеленый чай ослабляют заболевание, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.
Исследованию предстоит пройти оценку научного сообщества.