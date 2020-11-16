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Здоровье

Ученые назвали натуральные продукты, которые подавляют коронавирус

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма обнаружили натуральные продукты, способные подавлять патогены коронавируса в организме. Об этом пишет РИА «Новости», со ссылкой на сервис bioRxiv.

Черноплодная рябина.
Черноплодная рябина.

Ученые основывались на том, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека. В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.

Специалисты установили, что черноплодная рябина на 97% подавляла активность SARS-СoV-2. Еще лучше — вируса гриппа.

Также до 80% патогенов ковида подавляет гранатовый сок. Другие натуральные соки и зеленый чай ослабляют заболевание, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.

Исследованию предстоит пройти оценку научного сообщества.

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