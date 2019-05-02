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Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Японские ученые считают, что регулярное употребление риса может препятствовать ожирению, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследования женского колледжа гуманитарных наук Doshisha. К такому выводу авторы работы пришли после анализа данных о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран.

Рис.
Рис.
CC0

Оказалось, что уровень ожирения существенно ниже там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день.

Кроме того, общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Диетологи давно установили, что люди, в рационе которых есть много продуктов с большим количеством пищевых волокон и цельными зернами, имеют меньшую массу тела и уровень холестерина.

«Возможно, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Рис также содержит мало жира и имеет относительно низкий уровень глюкозы в крови после приема пищи, который подавляет секрецию инсулина. Однако есть также сообщения о том, что люди, которые переедают рис, более склонны к развитию метаболического синдрома и диабета», — рассказывают эксперты.

Отметим, что за последние восемь лет людей с избыточным весом в России стало два раза больше.

По мнению диетологов, рост ожирения происходит в тех странах, в которых падает уровень жизни населения, потому что люди переключаются на самые дешевые продукты, которые содержат углеводы и доступные жиры. При этом белковые продукты уходят на второй план.

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