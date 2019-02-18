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Здоровье

Ученые назвали продукт, который увеличивает риск развития онкологии

Регулярное употребление продуктов, которые содержат сахар, увеличивает риск появления рака. Такое заявление сделали американские исследователи из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона, сообщает rg.ru со ссылкой на Cancer Research.

Сахар. Ягоды.
Сахар. Ягоды.
СС0

Ученые провели опыт на мышах. Одной группе мышей давали сахарозу, а вторую посадили на крахмальную диету без сахара.

У грызунов из первой группы в легких росло количество метастазов. Особенно опасными оказались высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар.

Специалисты порекомендовали сладкоежкам включить в рацион полезные продукты, которые заменяют вредные сладости. Например, заменить газировку чаем с солодкой.

Еще среди полезных десертов называют запеченный с корицей картофель, высококачественный темный шоколад (не более двух ломтиков за один прием), орехи.

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