Ученые назвали продукт, который увеличивает риск развития онкологии

Ученые провели опыт на мышах. Одной группе мышей давали сахарозу, а вторую посадили на крахмальную диету без сахара.
У грызунов из первой группы в легких росло количество метастазов. Особенно опасными оказались высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар.
Специалисты порекомендовали сладкоежкам включить в рацион полезные продукты, которые заменяют вредные сладости. Например, заменить газировку чаем с солодкой.
Еще среди полезных десертов называют запеченный с корицей картофель, высококачественный темный шоколад (не более двух ломтиков за один прием), орехи.