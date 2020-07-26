Ученые назвали продукты, которые продлевают молодость кожи

По словам Рупи Ауйла, «омолодить» организм способны продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов — в частности, различные овощи и фрукты. Ученый также советует употреблять качественные жиры и пищу с высоким содержанием клетчатки.
В то же время продукты, богатые железом (например, красное мясо), наоборот вызывают преждевременное старение кожи.
Ранее в университете Бата исследователи выяснили, что регулярный ночной перекус богатой белком пищей в 4 утра повышает уровень сахара в крови и увеличивает риск диабета, болезней сердца и ожирения.