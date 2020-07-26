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Здоровье

Ученые назвали продукты, которые продлевают молодость кожи

Продлить здоровье и молодость кожи можно, если следить за здоровьем всего организма и питаться определенными продуктами, считает ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на издание The Sun.

Кожа.
Кожа.
unsplash.com

По словам Рупи Ауйла, «омолодить» организм способны продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов — в частности, различные овощи и фрукты. Ученый также советует употреблять качественные жиры и пищу с высоким содержанием клетчатки.

В то же время продукты, богатые железом (например, красное мясо), наоборот вызывают преждевременное старение кожи.

Ранее в университете Бата исследователи выяснили, что регулярный ночной перекус богатой белком пищей в 4 утра повышает уровень сахара в крови и увеличивает риск диабета, болезней сердца и ожирения.

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