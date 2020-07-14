Ученые выяснили, когда и чем опасен ночной перекус

Регулярный ночной перекус богатой белком пищей в 4 утра повышает уровень сахара в крови и увеличивает риск диабета, болезней сердца, ожирения. Такой вывод стал результатом исследования, проведенного в университете Бата (Великобритания), рассказал «Медпортал» .

Ученые из Университета Бата (University of Bath) провели исследование, в котором приняли участие 15 добровольцев.

Их будили в 4 утра. Половина из них получала 300 миллилитров чистой воды, вторая — 300 миллилитров раствора белка молочной сыворотки.

После этого добровольцы снова отправлялись спать, а в 9 утра получали легкий завтрак. Уровень сахара в крови у них замеряли через 2 часа после завтрака. Результат исследования удивил ученых.

Уровень сахара в крови после завтрака был выше у людей, которые получали молочный белок в 4 утра.

Сыр. Молоко. СС0

Причиной утреннего повышения сахара на фоне ночного перекуса ученые считают то, что организм не ожидает, что человек будет есть в 4 часа ночи. Кроме того, в это время ему просто может не требоваться пища. Как результат, полученные белки претерпевают превращение в углеводы, что сказывается на утренних показателях сахара.

Между тем, регулярное повышение уровня глюкозы (сахара) в крови несет ряд рисков для здоровья. Основные из них — развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и ожирения.

К продуктам, содержащим наибольшее количество белка, относятся мясо, птица, рыба, молокопродукты и орехи.