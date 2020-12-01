Ученые назвали важные продукты для ускорения выздоровления при COVID-19

Продукты, насыщенные витаминами C, D и цинком, способствуют ускоренному выздоровлению от коронавирусной инфекции. К таким выводам пришли британские ученые, сообщает Medikforum.ru .

Основу лечебного питания для ускорения выздоровления от коронавируса должны составлять продукты с высоким содержанием витаминов C, D, а также минерала цинка.



Благодаря витамину С усиливается барьерная функция эпителия органов дыхания — это сокращает количество патогенов, проникающих в организм, уменьшает вероятность развития пневмонии.

Витамин D в организме играет роль мощного иммунорегулятора, повышающего защиту от респираторных инфекций.

Цинк эффективно стимулирует иммунные функции.

Брокколи. adme.ru

«В рацион следует включить богатые витамином С брокколи, черную смородину, апельсины, а также насыщенные цинком крабовые консервы, креветки, консервированные бобы, вареные яйца, и пищевые добавки с витамином D — до 50 микрограммов в день. Соблюдение такой диеты ускоряет выздоровление после COVID-19 и сокращает срок реабилитации», — приводит слова ученых портал.

Перепелиные яйца. CC0

Однако ученые все же предупреждают: такой рацион не подразумевает наличия у человека хронических заболеваний. Если они есть, диету нужно обсудить с врачом.

Ранее altapress.ru сообщал, что витаминные комплексы в больших дозах могут вызвать аллергическую реакцию. Бесконтрольное потребление витамина D серьезно влияет на почки. А прием витамина C в больших дозах чреват образованием камней, отеками, нарушением работы поджелудочной железы и повышением в крови лейкоцитов.