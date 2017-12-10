Ученые назвали регионы России, где больше всего заболевших шизофренией

Больше всего людей с шизофренией проживают в Центральном федеральном округе, на Урале и в Сибири. Об это рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, пишет РИА "Новости".
На первом месте по заболеваемости идет ЦФО (здесь на 100 тысяч населения приходится 370,9 больных шизофренией), на втором УФО (343,2) и на третьем — Сибирский федеральный округ (343,1). Лучше всего ситуация с этой болезнью обстоит на юге России: в Южном федеральном округе (299,2) и на Северном Кавказе (288).
Почему так распределяется количество заболевших, медики пока объяснить не могут.
Напомним, что ранее специалисты этого центра рассказали, что больше всего подверженных депрессии людей живет в Сибири.
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