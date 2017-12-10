Ученые назвали регионы России, где больше всего заболевших шизофренией

На первом месте по заболеваемости идет ЦФО (здесь на 100 тысяч населения приходится 370,9 больных шизофренией), на втором УФО (343,2) и на третьем — Сибирский федеральный округ (343,1). Лучше всего ситуация с этой болезнью обстоит на юге России: в Южном федеральном округе (299,2) и на Северном Кавказе (288).

Почему так распределяется количество заболевших, медики пока объяснить не могут.

Напомним, что ранее специалисты этого центра рассказали, что больше всего подверженных депрессии людей живет в Сибири.