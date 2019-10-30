Ученые назвали самых опасных лжемедиков-блогеров

Два инстаграм-блогера — Наталья Зубарева и Екатерина «Катя Тхи» Филатова — стали финалистами выборов «почетных академиков ВРАЛ», главных распространителей лженауки-2019. Звание присуждено им на форуме «Ученые против мифов». Третий финалист не медик: пропагандист конспирологических теорий и автор псевдоисторических книг Николай Стариков, рассказывает «Медпортал».

Первых академиков ВРАЛ (ВРунической Академии Лженаук) избрали в 2016 году. В этом году появились новые. Им теперь рже присуждено звание академиков, потому что, как считают участники форума «Ученые против мифов», врут они знатно.

Вот как описывают форумчане своих героев.

Блогер-миллионник

Наталья Зубарева — инстаграм-блогер, у нее 2,5 млн. подписчиков. Она врач-терапевт, кардиолог, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом. Автор лженаучных книг, продающихся огромными тиражами. Основатель академии @zubareva_online.

Без устали рассказывает о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда. Предлагает спасение с помощью пищевых добавок, которые нужно купить на iHerb с помощью промо-кода Натальи и авторских диет, созданных на основе анализа волос.

«Щитовидка — центр между физическим телом человека и его горловинной чакрой (энергетическим центром). Она определяет, насколько человек способен управлять своей жизнью, нести за себя ответственность и принимать решения, жить так, как диктуют его собственные желания и предпочтения. Вот почему принято считать, что ЩЖ попадает под удар первой, когда человек живет „не своей жизнью“, но уже смирился с этим и махнул на себя рукой».

Блогер-многотысячник

Вторая финалистка — Екатерина Филатова («Katia Txi»). Инстаграм-блогер с более чем 400 тыс. подписчиков. Она натуропат и нутрициолог, пропагандирует альтернативную медицину, отказ от прививок и традиционного лечения заболеваний. Живет за пределами России, медицинского образования не имеет.

Представляет себя универсальным специалистом, который даёт авторитетные советы по лечению и отменяет назначения врачей. Призывает онкобольных отказаться от химиотерапии, а инфекционных больных — от антибиотиков. Прописывает кофейные клизмы, гомеопатию и лошадиные дозы витамина С.

На вопрос, стоит ли бояться дифтерии, идет эпидемия, отвечает просто: кому-то надо сбыть партию индийской вакцины, у которой срок годности истекает через пару месяцев.

Разговор с Раком

В своем блоге Екатерина Филатова опубликовала «Разговор с Раком», в котором задает вопросы страшной болезни напрямую. И получает красноречивые ответы.

«ВОПРОС : В чем твой смысл и предназначение? Зачем ты есть?

ОТВЕТ: Чтобы помочь вам. Вы проходите сейчас определённую ступень своей эволюции как вид — коллективное повышение уровня ваших вибраций, и в этот момент очень важным становится посмотреть в глаза своей теневой стороне, той грязи и тем ограничениям, которые мешают каждому из Вас реализовать свой наивысший смысл — быть Светом, быть в Любви, быть осознанными, быть на высоких вибрациях.

Третьим номинантом стал публицист и общественны деятель Николай Стариков, известный изысканиями в области истории, политологии, экономики и геополитики, критикуемых специалистами за необоснованные, но глобальные выводы.