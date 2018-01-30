Ученые назвали самую опасную для человека еду

Для опытов были взяты генномодифицированные мыши, в организме которых исследователи изменили ген, кодирующий фермент Lpcat3. Данный вид белка контролирует синтез фосфолипидов, из которых состоит мембрана клеток. Если отключить этот фермент, в организме повышается уровень холестерина, который участвует в формировании мембраны.

Таким образом, американские ученые выяснили, что от увеличения концентрации холестерина усиливается рост и деление стволовых клеток в тканях кишечника. Но при этом дефектные стволовые клетки, которые начинают неконтролируемо размножаться, являются основной причиной развития рака.

Эксперимент показал, что холестерин вызывает не только утолщение клеток толстого кишечника, но и связан с быстрым ростом опухолей в тех же тканях. Впрочем, исследователям еще не совсем понятно, влияет ли холестерин на развитие других форм рака.

Продукты, богатые насыщенными жирами, транс-жирами и некоторыми углеводами, могут увеличить уровень холестерина в организме. Для профилактике различных заболеваний эксперты рекомендуют уменьшить потребление красного мяса и молочных продуктов.