Ученые назвали самую опасную для человека еду

Агрессивные злокачественные опухоли могут вызывать у людей продукты животного происхождения с высоким уровнем холестерина. Такая пища, по мнению ученых из Калифорнийского университета Лос-Анжелеса, является самой опасной, пишет Lenta.ru.
Для опытов были взяты генномодифицированные мыши, в организме которых исследователи изменили ген, кодирующий фермент Lpcat3. Данный вид белка контролирует синтез фосфолипидов, из которых состоит мембрана клеток. Если отключить этот фермент, в организме повышается уровень холестерина, который участвует в формировании мембраны.
Таким образом, американские ученые выяснили, что от увеличения концентрации холестерина усиливается рост и деление стволовых клеток в тканях кишечника. Но при этом дефектные стволовые клетки, которые начинают неконтролируемо размножаться, являются основной причиной развития рака.
Эксперимент показал, что холестерин вызывает не только утолщение клеток толстого кишечника, но и связан с быстрым ростом опухолей в тех же тканях. Впрочем, исследователям еще не совсем понятно, влияет ли холестерин на развитие других форм рака.
Продукты, богатые насыщенными жирами, транс-жирами и некоторыми углеводами, могут увеличить уровень холестерина в организме. Для профилактике различных заболеваний эксперты рекомендуют уменьшить потребление красного мяса и молочных продуктов.
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