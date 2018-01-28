Ученые: у ожирения есть признаки инфекционного заболевания

В США исследователи выяснили, что ожирение может быть "заразным". В журнале Science Alert группа ученых из Южно-Калифорнийского университета заявила, что у ожирения есть признаки инфекционного заболевания: оно может быть "социально заразным".
По мнению научных работников, в семьях, где родители страдают ожирением, дети оказываются более склонными к этому заболеваю. Такая же зависимость была обнаружена и у людей среднего и старшего поколения. Если они живут среди тех, кто уже имеет все признаки ожирения, у них выше риск тоже стать чрезмерно тучным.
В этом эксперименте приняли участие тысячи подростков и около 1300 взрослых. Исследование велось среди людей, живущих на военных базах США.
Теперь ученые полагают, что риск заболеть ожирением появляется у тех людей, среди друзей и знакомых которых уже есть люди страдающие этим недугом. По мнению экспертов, на повышение индекса массы тела влияют множество факторов, среди которых не последнюю роль играют курение и наследственная склонность к ожирению.
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