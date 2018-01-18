Ученые выяснили, что самая популярная специя приводит к слабоумию

Джузеппе Фарако,

автор исследования:

— Полученные данные ярко демонстрируют то, какую важную роль кишечник играет в работе мозга. Нам удалось найти очередной пример того, как пища влияет на наше поведение и здоровье, и показать, как неправильные пищевые привычки негативно влияют на микрососуды мозга и способствуют развитию слабоумия.

То, что чрезмерное употребление соли вредит здоровью, известно давно. Люди, злоупотребляющие этой пищевой добавкой, могут получить гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Больше всего от переизбытка соли страдают сосуды мозга, что связано с дефицитом оксида азота. Однако связь между избытком соли и дефицитом оксида азота до сих пор не была выявлена.

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые поставили эксперимент на мышах, которых посадили на диету, в ходе которой уровень потребления соли у животных был в 8-16 раз выше нормы. После этого с помощью МРТ был исследован кровоток в мозге мышей, который, как выяснилось, снизился как в коре (на 28 процентов), так и в гиппокампе (на четверть).

Затем настала очередь когнитивных тестов. Животных проверяли на то, как они могут распознавать и обследовать объекты, и результаты тоже ухудшились. При этом возвращение к нормальной диете приводило к тому, что мозг животных снова начинал работать как обычно. Примерно такой же эффект наблюдался и в экспериментах на пространственное ориентирование, когда мышам надо было найти выход из лабиринта.

Причину этих побочных эффектов стали искать в кишечнике. Оказалось, что избыток соли приводит к резкому росту так называемых Т-хелперов (TH17) - это T-лимфоциты, главной функцией которых является усиление адаптивного иммунного ответа. TH17 в свою очередь продуцируют интерлейкины, небольшие информационные молекулы, появление которых и приводит к подавлению выработки оксида азота, необходимого сосудам мозга.