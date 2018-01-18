Здоровье

Ученые выяснили, что самая популярная специя приводит к слабоумию

Вчера, 21:23.
Здоровье

Обычная поваренная соль опасна для мозга, к этому мнению пришли ученые из Корнеллского университета (США). Если человек употребляет много соли, то он рискует получить инсульт или слабоумие, пишет "РГ".

Порезаную форель солим, перчим, добавляем специи, немного сбрызгиваем лимонным соком.
Порезаную форель солим, перчим, добавляем специи, немного сбрызгиваем лимонным соком. Фото : Ольга Антонова.

Джузеппе Фарако,
автор исследования:

— Полученные данные ярко демонстрируют то, какую важную роль кишечник играет в работе мозга. Нам удалось найти очередной пример того, как пища влияет на наше поведение и здоровье, и показать, как неправильные пищевые привычки негативно влияют на микрососуды мозга и способствуют развитию слабоумия.

То, что чрезмерное употребление соли вредит здоровью, известно давно. Люди, злоупотребляющие этой пищевой добавкой, могут получить гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Больше всего от переизбытка соли страдают сосуды мозга, что связано с дефицитом оксида азота. Однако связь между избытком соли и дефицитом оксида азота до сих пор не была выявлена.

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые поставили эксперимент на мышах, которых посадили на диету, в ходе которой уровень потребления соли у животных был в 8-16 раз выше нормы. После этого с помощью МРТ был исследован кровоток в мозге мышей, который, как выяснилось, снизился как в коре (на 28 процентов), так и в гиппокампе (на четверть).

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Затем настала очередь когнитивных тестов. Животных проверяли на то, как они могут распознавать и обследовать объекты, и результаты тоже ухудшились. При этом возвращение к нормальной диете приводило к тому, что мозг животных снова начинал работать как обычно. Примерно такой же эффект наблюдался и в экспериментах на пространственное ориентирование, когда мышам надо было найти выход из лабиринта.

Причину этих побочных эффектов стали искать в кишечнике. Оказалось, что избыток соли приводит к резкому росту так называемых Т-хелперов (TH17) - это T-лимфоциты, главной функцией которых является усиление адаптивного иммунного ответа. TH17 в свою очередь продуцируют интерлейкины, небольшие информационные молекулы, появление которых и приводит к подавлению выработки оксида азота, необходимого сосудам мозга.

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