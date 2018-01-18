Российские жизненно важные лекарства вытесняют с рынка импортные

Эксперты ждут, что в этом году доля отечественных лекарств достигнет 90%. Это позволит снизить цены на жизненно важные лекарства.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счет того, что зарубежные компании открывают производство в России.

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина отметила, что покупатели чаще стали спрашивать в аптеках о наличии отечественных препаратов, потому что они дешевле своих импортных аналогов на 3-50%.

По закону "Об обращении лекарственных средств" государство устанавливает предельные отпускные цены на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. В 2018 году список расширили на 68 позиций. Среди новинок большую часть составляют противоопухолевые препараты. В 2017 году жизненно важные лекарства подешевели впервые с 2013 года.