Российские жизненно важные лекарства вытесняют с рынка импортные

Доля жизненно важных лекарств российского производства на отечественном рынке достигла 84%. Это максимум за всю историю измерений, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишут "Известия".
Эксперты ждут, что в этом году доля отечественных лекарств достигнет 90%. Это позволит снизить цены на жизненно важные лекарства.
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счет того, что зарубежные компании открывают производство в России.
Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина отметила, что покупатели чаще стали спрашивать в аптеках о наличии отечественных препаратов, потому что они дешевле своих импортных аналогов на 3-50%.
По закону "Об обращении лекарственных средств" государство устанавливает предельные отпускные цены на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. В 2018 году список расширили на 68 позиций. Среди новинок большую часть составляют противоопухолевые препараты. В 2017 году жизненно важные лекарства подешевели впервые с 2013 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.