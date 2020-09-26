Ученые назвали витамин, снижающий смертность от COVID и тяжесть болезни

Как выяснилось, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5% ниже, чем у остальных.
Ученые также отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.
Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечного света. Осенью и зимой некоторые медики (к слову, не все) рекомендуют принимать пищевые добавки с витамином D.
Но ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) и Университета Абердина (Шотландия) проанализировали имеющиеся клинические исследования, в которых применялись пищевые добавки с содержанием витамина D. И, как рассказывает Medportal, не нашли никаких подтверждений тому, что добавки действительно работают.
В дальнейшем пользы не нашли и в рыбьем жире. В общем, вопрос, надо ли принимать витамин, остается открытым. Лучше проконсультироваться у доктора.
Витамин D содержится в жирной рыбе (сельди, сардинах, лососе), икре рыб, печени, яичном желтке, орехах, сыре.
Кстати, еще 15 лет американские исследователи пришли к выводу, что повышенное содержание витамина D в крови ведет к существенному снижению вероятности развития ряда раковых заболеваний. Они изучили данные 63 статистических исследований, посвященных раку, рассказал Medportal.