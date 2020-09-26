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Ученые назвали витамин, снижающий смертность от COVID и тяжесть болезни

Исследователи из медицинской школы Бостонского университета (США) выяснили: среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Информацию о результатах их работы публикует Lenta.ru.

Витамин D.
Витамин D.
архив медицинского центра "Преображение

Как выяснилось, среди людей старше 40 лет смертность тех, у кого было достаточно вещества в организме, на 51,5% ниже, чем у остальных.

Ученые также отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.

Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечного света. Осенью и зимой некоторые медики (к слову, не все) рекомендуют принимать пищевые добавки с витамином D.

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.
СС0

Но ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) и Университета Абердина (Шотландия) проанализировали имеющиеся клинические исследования, в которых применялись пищевые добавки с содержанием витамина D. И, как рассказывает Medportal, не нашли никаких подтверждений тому, что добавки действительно работают.

В дальнейшем пользы не нашли и в рыбьем жире. В общем, вопрос, надо ли принимать витамин, остается открытым. Лучше проконсультироваться у доктора.

Витамин D содержится в жирной рыбе (сельди, сардинах, лососе), икре рыб, печени, яичном желтке, орехах, сыре.

Кстати, еще 15 лет американские исследователи пришли к выводу, что повышенное содержание витамина D в крови ведет к существенному снижению вероятности развития ряда раковых заболеваний. Они изучили данные 63 статистических исследований, посвященных раку, рассказал Medportal.

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