Ученые обосновали, надо ли заниматься сексом до и после инфаркта

Ученые в течение 22 лет наблюдали за 1120 пациентами обоих полов, которым на момент первого инфаркта было до 65 лет. За исследуемый период умерло 524 человека. Вот к каким выводам они пришли.
- У тех, кто имел половые контакты более 1 раза в неделю в течение года перед инфарктом вероятность умереть на протяжении периода исследования была на 27% ниже, чем у людей, которые вообще не занимались сексом (по их словам).
- У тех, кто занимался сексом 1 раз в неделю, вероятность смерти была ниже на 12%, а у занимавшихся сексом реже — на 8%.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0
Связь между сексом и выживаемостью оказалась еще сильнее у пациентов, уже переживших инфаркт.
- У тех, кто занимался сексом реже одного раза в неделю, вероятность смерти была ниже на 28% по сравнению с теми пациентами, у которых не было половых контактов.
- У тех же, кто занимался сексом еженедельно — на 37% меньше, а у тех, кто занимался сексом больше чем раз в неделю — на 33% ниже.
- Это не удивительно, так как более сексуально активные люди в целом были моложе и здоровее. Людям, которые занимались сексом чаще раза в неделю в течение года, предшествовавшего инфаркту, в начале исследования было в среднем 49 лет, а средний возраст тех, кто вообще не занимался сексом в течение года, был 58 лет.
- У сексуально пассивных людей в течение года, предшествовавшего инфаркту, также чаще наблюдалось повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, диабет и множественные хронические проблемы со здоровьем.