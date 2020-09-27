Ученые определили лучшее время отхода ко сну

Если ложиться спать после полуночи, то можно потерять физическую активность, уверены американские ученые. В эксперименте приняли участие 635 пациентов с диабетом 2 типа, из которых 25% засыпали в 22:50, а 23% не спали в среднем до 00:36.

В результате обнаружено, что у «полуночников» была зафиксирована низкая физическая активность, которая крайне важна для таких пациентов, а их склонность к здоровому образу жизни была в целом меньше, чем у тех, кто спал уже в 23:00.

«Связь между более поздним временем сна и физической активностью очевидна: если ложиться спать поздно, то шансы быть активным днем резко снижаются», — рассказал соавтор исследования Алекс Роулендс.