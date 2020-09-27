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Здоровье

Ученые определили лучшее время отхода ко сну

Новое исследование доказало, что поздний отход ко сну может существенно навредить здоровью, пишет «Профиль».

Летучие лисицы. Сон.
Летучие лисицы. Сон.
wikipedia.org

Если ложиться спать после полуночи, то можно потерять физическую активность, уверены американские ученые. В эксперименте приняли участие 635 пациентов с диабетом 2 типа, из которых 25% засыпали в 22:50, а 23% не спали в среднем до 00:36.

В результате обнаружено, что у «полуночников» была зафиксирована низкая физическая активность, которая крайне важна для таких пациентов, а их склонность к здоровому образу жизни была в целом меньше, чем у тех, кто спал уже в 23:00.

«Связь между более поздним временем сна и физической активностью очевидна: если ложиться спать поздно, то шансы быть активным днем резко снижаются», — рассказал соавтор исследования Алекс Роулендс.

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