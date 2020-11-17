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Здоровье

Ученые перечислили опасные последствия коронавируса для молодых людей

Ученые из британской группы Coverscan выяснили, какими могут быть последствия заболевания коронавирусной инфекцией для молодых людей. Результаты исследования публикует lenta.ru.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Ученые доказали, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не были госпитализированы. При этом в исследовании рассматривались последствия для людей, относящихся к группе низкого риска.

Выяснилось, что у молодых пациентов могут обнаружить повреждения органов даже спустя четыре месяца после выздоровления. Наиболее часто встречается поражение сердца. Также перенесенный ковид опасен для поджелудочной железы, почек, печени и селезенки. Некоторые пациенты через несколько месяцев после заражения жалуются на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Ученые отметили опасность именно длительной формы коронавируса. Обычно COVID-19 длится около двух недель, однако у некоторых заболевших симптомы сохранялись дольше.

Доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона заявила, что у четверти молодых пациентов были повреждены два или более органов. Будут ли эти проблемы носить постоянный характер, пока не известно.

Ранее российский врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, как восстановить легкие после коронавирусной инфекции.

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