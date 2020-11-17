Ученые перечислили опасные последствия коронавируса для молодых людей

Ученые доказали, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не были госпитализированы. При этом в исследовании рассматривались последствия для людей, относящихся к группе низкого риска.
Выяснилось, что у молодых пациентов могут обнаружить повреждения органов даже спустя четыре месяца после выздоровления. Наиболее часто встречается поражение сердца. Также перенесенный ковид опасен для поджелудочной железы, почек, печени и селезенки. Некоторые пациенты через несколько месяцев после заражения жалуются на одышку, мышечные спазмы и головные боли.
Ученые отметили опасность именно длительной формы коронавируса. Обычно COVID-19 длится около двух недель, однако у некоторых заболевших симптомы сохранялись дольше.
Доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона заявила, что у четверти молодых пациентов были повреждены два или более органов. Будут ли эти проблемы носить постоянный характер, пока не известно.
Ранее российский врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, как восстановить легкие после коронавирусной инфекции.