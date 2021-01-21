Ученые Поднебесной обнаружили новый вид попадания коронавируса в бронхи и легкие

Исследования доказывают, что «входными воротами» в клетки может служить не только белок АСЕ2, который ранее считался ключевым каналом проникновения вируса.

Аналогичную роль обнаружили и у фермента AXL, пишут «Известия».

Оказалось, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2.

Ученые пояснили, что AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточного матрикса (соединительных тканей) в цитоплазму (внутренняя среда клетки). Он регулирует многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы, пишет bfm.ru.

Отключение этих рецепторов значительно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека, показали эксперименты китайских ученых.

Повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления, сообщил ранее иммунолог Николай Крючков.