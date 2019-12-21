Ученые подсчитали, сколько надо половых актов, чтобы не заболеть раком простаты

Рак простаты — самый распространенный рак у мужчин. Дмитрий Ильин, врач-уролог, онколог из Мариинской больницы Санкт-Петербурга рассказал порталу МидикФорум, что каждый мужчина должен сделать, чтобы снизить вероятность рака простаты.

Во-первых, всем мужчинам в 40 лет и старше должны показаться врачу, чтобы убедиться в отсутствии рисков или выявить заболевание на ранней стадии. В 50 лет — сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и сделать УЗИ.

Выявление на ранней стадии значительно снижает риск пациента.

Во-вторых, некоторые исследования показали: мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается, рассказал онколог.

В-третьих, риски снижает и отказ от курения и правильное питание.

Что касается употребления алкоголя, то здесь не все так однозначно. Есть данные, что как чрезмерное употребление алкоголя, так и полный отказ от него, повышают риски.