Ученые подтвердили связь между тяжестью коронавирусной болезни и группой крови

Наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители второй группы крови, пришли к выводу ученые.
Для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.
Важно, однако, отметить, что в данных исследованиях не изучалось влияние хронических заболеваний на тяжесть болезни. Так что ученые подчеркнули, что их результаты все же являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения.
Ранее сходные результаты обнародовала и Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-санитарного агентства.