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Здоровье

Ученые подтвердили связь между тяжестью коронавирусной болезни и группой крови

Связь между группой крови и тяжестью течения заболевания, вызванного коронавирусом, подтвердили три независимых исследования, проведенные в медучреждениях Китая, США и Ирана, сообщает Lenta.ru.

Медицинский анализ.
Медицинский анализ.
www.mos.ru

Наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители второй группы крови, пришли к выводу ученые.

Для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

Важно, однако, отметить, что в данных исследованиях не изучалось влияние хронических заболеваний на тяжесть болезни. Так что ученые подчеркнули, что их результаты все же являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения.

Ранее сходные результаты обнародовала и Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-санитарного агентства.

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