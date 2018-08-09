Ученые предупредили об опасности длительного сна

Сон длительностью более восьми часов может навредить психике и в два раза увеличить шансы умереть от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Килского университета в Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Science Alert.

Специалисты выяснили, что десятичасовой сон увеличивает вероятность смерти на 30% по сравнению с семичасовым. При этом риск смерти от инсульта возрастает на 56%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 49%. Плохой сон увеличивает риск заболеваний сердца на 44%.

До этого ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США пришли к выводу, что правильно составленное расписание ночного сна позволяет значительно улучшить продуктивность и чувствовать себя бодрым.

Поза во время сна крайне важна. Чтобы поддерживать правильное положение головы и шеи, требуются специальные подушки. Для наиболее полного и быстрого расслабления эксперты советуют подкладывать подушку под ноги в том случае, если человеку комфортнее спать на спине.