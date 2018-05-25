Ученые выяснили, сколько часов нужно спать для долгой жизни

В исследовании приняли участие больше 38 тысяч взрослых людей, которые представляли отчеты о продолжительности сна в выходные и рабочие дни. Ученые анализировали эти данные в течение 13 лет, вместе с эти отмечая другие показатели — индекс массы тела, физическую активность, вредные привычки и другие.

У людей в возрасте до 65 лет, которые спали меньше 5 часов в сутки, риск преждевременной смерти увеличивался на 65 % по сравнению с теми, кто спал 6-7 часов. Однако у тех, кто досыпал в выходные, показатели выравнивались.

Ученые отметила, что сон больше девяти часов в сутки тоже неполезен. Он повышает риск преждевременной смерти.