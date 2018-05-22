Здоровье

Ученые узнали, что идеальная чистота в доме может быть опасна для здоровья детей

Сегодня, 19:53.
Здоровье

Дети, которые проводят первый год своей жизни в "суперстерильных" условиях, а также избегают контактов со сверстниками и редко посещают публичные места, сильнее рискуют получить острый лимфобластной лейкоз (ОЛЛ). Большинство случаев такого заболевания связаны с генетической предрасположенностью и стерильным окружением, утверждают британские ученые из Института изучения рака, пишет РИА "Новости".

Мыло. Чистота. Отключение воды.
Мыло. Чистота. Отключение воды. Фото : СС0.

Этот недуг встречается гораздо реже у детей, посещавших ясли.

Исследователи провели метаанализ десятков работ, посвященных лимфобластному лейкозу, и пришли к выводу, что формирование это болезни происходит в два этапа. Сначала, в результате генетической мутации, вероятность которой около 5%, у зародыша формируется предрасположенность к этому недугу. Затем ОЛЛ провоцируется одним из обычных заболеваний вроде простуды.

Эти утверждения проверили на лабораторных мышах. Генетически предрасположенные к лейкозу грызуны, выращенные в стерильных условиях, болели лейкозом чаще, чем их выросшие в обычной обстановке собратья.

Руководитель исследования профессор Мэл Грейвс называет это "парадоксом прогресса". Он отмечает, что лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, в которых дети меньше подвержены разным заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".

"Проблема не в инфекции, а в ее отсутствии", — резюмирует Грейвс.

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