Ученые ожидают третью волну COVID-19 в российских регионах. Но не во всех

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что в российских регионах может наступить третья волна коронавируса — в том случае, если ограничения не ужесточены, передают « Известия ».

По мнению ученого, сегодня в каждом регионе складывается особая ситуация: и по уровню заболеваемости коронавирусом, и по частоте контактов, и по погодным условиям, и по ограничительным мерам. Александр Лукашев допускает дальнейший рост заболеваемости в тех регионах, где ограничения не ужесточены, а у населения не успела сформироваться иммунная прослойка.

«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — предполагает ученый.

При этом эксперт допустил, что столица уже вышла на плато, однако напомнил: в апреле многим ученым также казалось, что Россия вышла на плато, но это оказалось не так.

Ранее Александр Лукашев заявлял, что число случаев заражения коронавирусом в России может вырасти вдвое — до трех миллионов.