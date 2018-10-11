Ученые рассказали, что загрязнение воздуха может вызывать рак рта

Тайваньские медики в результате многолетних наблюдений пришли к выводу, что большое число капель токсичных аэрозолей и мелких частиц пыли в воздухе повышает риск заболеть раком ротовой полости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Investigative Medicine.

Ученые проанализировали данные, которые собирались четырьмя крупнейшими госпиталями Тайбэя на протяжении десятилетия.

За это время в больницы обратилось в общей сложности примерно полмиллиона жителей города, и около 1,6 тысячи из них стали жертвами рака рта. Ученые сопоставили частоту развития рака в разных районах города с картами загрязнения воздуха на территории Тайбэя и обнаружили, что люди, жившие в самых загрязненных уголках города, на 43% чаще страдали от рака, чем жители других районов.

Ученые отмечают, что по силе воздействия смог не уступал двум ведущим причинам развития рака ротовой полости в странах Азии — табаку и бетелю. Тем не менее, однозначно пока нельзя сказать, были ли аэрозоли единственной причиной, или же высокая вероятность появления опухолей связана с чем-то еще.