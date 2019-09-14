Ученые рассказали, как питаться, чтобы избежать рака

Чтобы снизить риск развития онкологии нужно есть молочные продукты и жирную рыбу, а пить молоко и кофе. К такому выводу пришли австралийские исследователи, передает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Исследование пациентов с раком кишечника показало, что высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух и более чашек кофе.

Чтобы снизить риск развития онкологии, медики из Австралии советуют включить в рацион продукты с клетчаткой. Одним из самых богатых источников пищевых волокон считаются пшеничные отруби

Также стоит снизить количество жирного и обработанного мяса — до 100 гр в день.

Ученые также выяснили, что до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.

Ранее исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте назвали еду, из-за которой увеличиваются раковые опухоли в кишечнике и толстой кишке. Они пришли к выводу, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток. Поэтому людям, которые склонны к проблемам с кишечником, стоит не увлекаться жареной пищей.