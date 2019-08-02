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2 августа
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Здоровье

Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг на самом деле

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что похмелье может быть опасно для жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Бар.
Бар.
СС0

В исследовании участвовали около 100 посетителей баров. На утро после вечеринки они проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты. Выяснилось, что чем больше человек выпил накануне, тем медленнее он отвечает на вопросы.

«Мы доказали, что похмелье имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность, ухудшая способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия», — цитирует издание одного из ученых.

Ранее бразильские ученые провели большое исследование, чтобы узнать, как утренний секс влияет на похмелье у мужчин.

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