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Ученые рассказали, как защититься от тяжелых форм инсульта

Вероятность преждевременной смерти от инсульта снижается, если совершать ежедневные получасовые прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Neurology.

Бег.
Бег.
СС0

Катарина Суннерхаген из Готенбургского университета (Швеция) и ее коллеги изучили данные, которые собрала клиника университета. За последние годы там побывало примерно 2300 пациентов, перенесших инсульт и прошедших реабилитацию.

Выяснилось, что главным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни. По словам медиков, чтобы избежать большинства неприятных последствий инсульта, нужно тратить около получаса в день на прогулки и легкие физические упражнения.

Ученые подчеркивают: это не значит, что прогулки и зарядка были главными или единственными причинами того, почему активные люди реже страдают от тяжелых форм инсультов. В ближайшее время исследователи планируют проверить, так ли это на самом деле.

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