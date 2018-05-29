Ученые рассказали о бесполезных витаминных добавках

По данных ученых, кальций, витамины С и D не оказывают положительного или отрицательного влияния на профилактику хронических заболеваний.

Их исследование показало, что фолиевая кислота в сочетании с витамином B может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.