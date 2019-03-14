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Здоровье

Ученые рассказали, от каких продуктов нужно отказаться после 30 лет

Ученые рассказали, от каких продуктов лучше отказаться людям после 30 лет, чтобы не было проблем со здоровьем и дольше сохранялась молодость. Список возглавили сахаросодержащие продукты, пишет medikforum.ru.

Фитнес. Зарядка. Спорт.
Фитнес. Зарядка. Спорт.
СС0

Сообщается, что у сладкоежек быстрее снижается эластичность кожи и появляются морщины. После 30 лет, когда в организме замедляется метаболизм, следует есть как можно меньше сахара, предпочитая темный шоколад, ягоды и фрукты.

Кроме того, в список нежелательных продуктов попали изделия из белой муки, пиво и коктейли, а также маргарин и колбаса.

Белая мука способствует скоплению жира, перечисленные виды алкоголя сильно обезвоживают, содержащиеся в маргарине трансжиры ускоряют старение кожи, а в колбасные изделия добавляют консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, которые могут способствовать развитию серьезных заболеваний.

Ранее греческие ученые выяснили, что у людей, которые регулярно едят завтрак и недолго смотрят телевизор, уменьшается риск заболеваний сердца и инсульта.

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