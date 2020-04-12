Ученые рассказали, по каким еще симптомам можно распознать коронавирус

Новые сведения были получены в результате изучения данных заразившихся. Китайские ученых изучили данные о 214 инфицированных COVID-19. Речь идет о жителях Уханя, оказавшихся на больничной койке.
У них наблюдались не только известные симптомы коронавируса (повышенная температура, кашель и головная боль), но и неврологические.
Ранее Минздрав России напомнил жителям страны, что инкубационный период COVID-19 составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5−7 суток.
Заразившиеся жалуются на боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса. В редких случаях отмечаются признаки конъюнктивита.
Первый и самый явный симптом коронавируса — сильный озноб, температура тела повышается до 38 и более градусов. С такими проявлениями COVID-19 сталкиваются более 90% пациентов.
11 апреля стало известно, что в Алтайском крае зафиксировано еще восемь случаев коронавирусом. Первые инфицированные появились в Заринске и Павловском районе.