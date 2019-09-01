Ученые разоблачили миф о вреде для фигуры еды перед сном

Американские ученые из университета штата Флорида пришли к выводам: физически активные женщины не должны бояться есть на ночь пищу с высоким содержанием белка. Результаты исследования опровергают широко распространенное мнение о связи между едой на ночь, увеличением веса и метаболизмом, особенно у женщин, рассказывает «Медицинский портал».

Ученым уже известно, что потребление белка в сочетании с физическими упражнениями способствует высвобождению жира клетками.

В ходе исследования, проведенного университетом штата Флорида, ученые выяснили: для женщин, занимающихся поднятием тяжестей, преимущества еды на ночь намного превышают негативные эффекты.

Авторы исследования полагают, что эти результаты помогут избавиться от вредных и, в общем-то, необоснованных взглядов на вечернее принятие пищи для женщин.

Причем, судя по публикации, свои выводы ученые распространяют не только спортсменок-тяжелоатлеток, но и на весь слабый пол.

«Есть необоснованное заблуждение по поводу еды на ночь: якобы она заставляет набирать вес и замедляет метаболизм. Наше же исследование показывает, что это справедливо, только если вы съедаете тонну калорийной пищи, богатой жирами и углеводами. А вот употребление белка дает много полезных эффектов. И важно донести эту информацию до общества, чтобы попытаться изменить взгляд на некоторые диетические привычки», — говорит соавтор работы Бриттани Оллмен (Brittany Allman).

К продуктам, содержащим большие всего белков, по данным портала MedRu.su, относятся: место птицы (17−22 грамма белка на 100 граммов продукта), свинина и говядина (15−20), рыба (14−20), морепродукты (15−18), бобовые (20−25), твердый сыр (25−27).