Ученые сообщили о трех новых симптомах COVID-19

В качестве главных признаков COVID-19 называют лихорадку, долгий кашель, потерю обоняния и вкуса.

Мутации привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, уверены ученые.

«Индийский вариант» больше напоминает обычную простуду.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — заявил профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор.