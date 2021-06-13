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Здоровье

Ученые сообщили о трех новых симптомах COVID-19

Ученые из Лондона заявили об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Mirror.

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0

В качестве главных признаков COVID-19 называют лихорадку, долгий кашель, потерю обоняния и вкуса.

Мутации привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, уверены ученые.

«Индийский вариант» больше напоминает обычную простуду.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — заявил профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор.

ВОЗ в свою очередь относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.

Ранее стало известно о редком осложнении после перенесенного коронавируса — полная слепота.

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