Ученые сообщили о вреде репродуктивному здоровью мужчин от коронавируса

Исследователи отметили, что инфекция может привести к «нарушению иммунного гомеостаза в семенниках».
Это, в свою очередь, может вызвать орхит — воспаление яичек, что в дальнейшем может привести к снижению количества сперматозоидов у мужчины и, возможно, бесплодию.
Ученые советуют мужчинам, переболевшим вызываемым коронавирусом заболеванием, обратиться за консультацией к медикам, чтобы выяснить, «не оказала ли болезнь пагубного влияния на их фертильность».
Своевременная медицинская помощь позволит «как можно раньше выявить проблему и будет способствовать скорейшему излечению», подчеркнули китайские специалисты.
Ранее эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини заявил, что заражение коронавирусной инфекцией может грозить как минимум одной трети населения Земли.
При этом вылечившиеся от коронавируса пациенты заболевают повторно. Впрочем, подобные случаи могут быть связаны с несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов или особенностями организма конкретных пациентов.
По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 128 343 человек, погибли — 4 720, выздоровели — 68 324.