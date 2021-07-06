Ученые создали калькулятор, который прогнозирует самое вероятное время смерти

Канадские ученые создали калькулятор для ухода за пожилыми, который прогнозирует самое вероятное время смерти. Он использует информацию об имеющихся болезнях и особенностях поведения пожилого человека, пишет TJ. Калькулятор доступен в интернете на английском языке.

Система работает на основе данных о 491 тысячах пожилых людей, за которыми ухаживали на дому с 2007 по 2013 годы. Исследователи выявили самые весомые факторы, которые приводят к смерти и учли их в едином механизме.

Причина создания калькулятора — медицинская статистика: лишь 20% пожилых людей в Канаде получают нужный уход в последний год жизни. С помощью калькулятора врачи и родственники могут лучше понять, в чем нуждается человек.

Как выяснили исследователи, повседневное поведение может лучше указать на скорую смерть, чем наличие болезней. К примеру, если пожилой человек все хуже следит за собой, не может приготовить еду и убраться, начинает меньше двигаться — это увеличивает вероятность умереть в ближайшие шесть месяцев.

Калькулятор опирается лишь на текущее состояние пожилого человека — подобрав нужное лечение, врач может продлить срок его жизни. Главная цель — повысить качество ухода за пожилыми людьми.